ترامب لا يعتزم السعي لرفع قضية جنائية ضد كلينتون

أعلن كيلين كونواي، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس المنتخب لا ينوي السعي لرفع قضية جنائية ضد هيلاري كلينتون والمتعلقة بفضيحة البريد الإلكتروني.

ونقلت قناة “إم إس إن بي سي” عن كونواي، قوله “أنا اعتقد، أنه عندما تحدث الرئيس المنتخب، الذي هو أيضا زعيم لحزبك، قبل تسلم الرئاسة، أنه لا يعتزم السعي لطرح هذه التهم فهذه الرسالة ذات محتوى خطير بالنسبة للجمهوريين الآخرين”.

هذا وأعلنت وزيرة العدل لوريتا لينش، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، في الولايات المتحدة، عن رغبتهما في تسريع التحقيق في قضية رسائل البريد الإلكتروني لمرشحة الرئاسة عن الحزب الديموقراطي، هيلاري كلينتون، وفقا لقناة ” إن بي سي نيوز” في إشارة إلى مسؤولين.

ووفقاً لبعض التقارير، وجد المحققون الرسائل، التي قد تكون ذات صلة بقضية كلينتون، على جهاز كمبيوتر يعود لزوج مساعدتها هوما عابدين — أنتوني وينر، الذي تستخدمه عابدين.

وتم اكتشاف هذه الرسائل خلال دراسة أدلة في قضية أخرى تتعلق بفضيحة جنسية بمشاركة وينر، وكما ذكرت القناة، تجري معاينة رسائل البريد الإلكتروني بمساعدة برنامج خاص، ويجري الحديث عن 650 ألف رسالة.