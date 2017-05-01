ترامب لديه مشكلة مع الرياضيات!!

قال رئيس الاحتياطي الأمريكى الفيدرالي السابق إن الموازنة المقترحة من قبل الرئيس دونالد ترامب لم تتضمن خططه الضريبية وحجم الإنفاق اللذين يرجح أن يؤديا إلى عجز أكبر وفائدة أعلى.

وخلال مقابلة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان غرينسبان مع وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية جرت مؤخرا، أكد أن المشكلة رياضية بحتة فيما يتعلق بموازنة ترامب المقترحة، إذ من غير الممكن زيادة الإنفاق العسكري وخفض الضرائب في آن واحد.

وكان ترامب قد أعلن عزمه خفض الضرائب على الأفراد والشركات لزيادة تنافسية الولايات المتحدة ودعم النمو الاقتصادي، كما أعلن اقتراحه زيادة الإنفاق العسكري.

وأوضح غرينسبان أن المشكلة تكمن في أن ترامب لا يبدو قد أخذ بعين الاعتبار مدى توافق الإنفاق مع الخفض الضريبي وخطة الإنفاق العسكري، مشددا على حاجة الموازنة لضم خفض في الإنفاق على التقاعد والرعاية الصحية.