ترامب متهم بتبييض الأموال!

في حديث لمجلة The Atlantic، كشف عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي آدم شيف عن احتمال التحقيق بضلوع مؤسسة Trump Organization في تبييض أموال روسية.

وقال شيف الذي يعتبر من أقدم الديمقراطيين في اللجنة الخاصة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: “نهتم كأعضاء لجنة الاستخبارات، في ألا ترتبط سياسة الولايات المتحدة بتأثير الروس في الرئيس دونالد ترامب”.

وأضاف: “هناك شهادات تستحق الثقة، وتفيد باحتمال قيام الروس بغسل الأموال عبر منظمة ترامب، وفي هذه الحالة يجب أن نكون قادرين على التحقيق في القضية وإبلاغ البلاد بما إذا كان هذا صحيحا أم لا. سيكون ضربا من الإهمال عدم التحقق”.