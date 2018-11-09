ترامب مجدداً في مواجهة الإعلام الأمريكي

مرّة أخرى يشتبك الرئيس دونالد ترامب مع وسائل الإعلام الأمريكية، على خلفية مواقفه وتوجّهاته، واتهامه المستمر لتلك الوسائل بالكذب والتضليل، فالأمس، وخلال المؤتمر الصحفي بعيد إعلان نتائج الانتخابات النصفية لمجلسي الشيوخ والنواب هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مراسل شبكة “سي. إن. إن” جون أسوستا، فيما ألغى البيت الأبيض التصريح الصحفي للمراسل، وذلك انتقاماً من الأسئلة التي طرحها خلال في المؤتمر الصحافي، وقالت الشبكة: إن “هجوم الرئيس دونالد ترامب المستمر على الصحافة تخطّى كل الحدود وإنه لا يحترم حرية الإعلام مع أنه أدى يميناً تلزمه بحمايتها”.

جمعية مراسلي البيت الأبيض احتجت على سحب تصريح مراسل “سي. إن. إن”، ووصفت خطوة إدارة الرئيس بأنها “ضعيفة وغير سديدة”، وعبّرت عن معارضتها الشديدة لقرار إدارة ترامب استخدام الخدمة السرية “لمعاقبة” صحفي تربطه بالرئيس “علاقة صعبة”، وأضافت: “إلغاء دخول الصحافي إلى مجمع البيت الأبيض هو رد فعل لا يتناسب مع الجرم المزعوم وهو أمر غير مقبول، ونحن نحث البيت الأبيض على التراجع عن هذا العمل الضعيف غير السديد على الفور”.

مشكلة ترامب مع الإعلام ليست فقط مع المحطات التي تغطي أحداثه ونشاطات الرئاسة، وإنما ضمن فريقه الرئاسي، حيث تم إجبار كل من مايكل دوبك، وأنتوني سكاراموتشي على الاستقالة من مهمة مدير الإعلام في البيت الأبيض، كما استقال سين سبيسر، المتحدّث الإعلامي السابق للبيت الأبيض.

في سياق متصل أعلن ترامب عن استقالة وزير العدل جيف سيشنز، والأخير قال: إن استقالته تمت بناءً على طلب ترامب.

وعبر صفحته على تويتر قال ترامب: إن “كبير موظفي وزارة العدل الأميركية جيمس وايتكير سيتولى مؤقتاً مهام الوزارة”.