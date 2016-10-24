ترامب: معركة الموصل كارثة حقيقية

ليست المرة الاولى التي ينتقد فيها ترامب السياسة الامريكية العسكرية ، ففي مناظرته الأخيرة مع منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون وصف إعلان البنتاغون عن قرب إطلاق عملية تحرير الموصل بمثابة بلاغ موجه لقياديي تنظيم “داعش” المتواجدين داخل المدينة لكي يغادروها بسلام ، متسائلا لما لا يكون الهجوم مباغتا؟

تأكيداً على ذلك نشر ترامب على موقع تويتر تغريدة وصف فيها معركة الموصل بالكارثة الحقيقية ، حيث قال ” الهجوم على الموصل سيتحول إلى كارثة ،لقد حذرناهم قبل شهر من ذلك ، كم تبدو أمريكيا غبية”

وأنهى ترامب تغريدته القصيرة بدعوة الناخبين الأمريكيين إلى التصويت له للفوز في الانتخابات الرئاسية إذا أرادوا الفوز مجدداً صوتوا لترامب…وفوزوا مجددا”