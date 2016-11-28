ترامب: ملايين الأصوات لصالح كلينتون غير قانونية

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن ملايين الأصوات التي حصلت عليها منافسته في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، كانت غير شرعية.

وكان ترامب قد فاز على كلينتون في الانتخابات، التي جرت في 8 تشرين الثاني الجاري، بحصوله على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي.

على الرغم من ذلك تقدمت كلينتون حسب عدد أصوات الناخبين التي أدليت لصالحها، بفارق يبلغ مليوني صوت.

وكتب ترامب في تغريدة على صفحته في موقع “تويتر” الالكتروني: “بالإضافة إلى فوزي الزلزالي بأصوات المجمع الانتخابي، فزت بنتائج التصويت الشعبي أيضا إذا خصمنا (من الأصوات التي نالتها كلينتون) ملايين الناس الذين أدلوا بأصواتهم بصورة غير قانونية”.

يذكر أن الحزب الجهوري يتهم الديمقراطيين باللجوء إلى أساليب غير قانونية لكسب الأصوات، بما في ذلك استخدام “الأنفس الميتة” وتنظيم عمليات اقتراع لأشخاص لا يحملون الجنسية الأمريكية، لكن الحزب الديمقراطي والسلطات الفدرالية والمحلية تنفي وجود أدلة على وقوع أي انتهاكات.