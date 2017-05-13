ترامب ومحمد بن سلمان هما أخطر رجلين في العالم

اعتبر الكاتب البريطاني باتريك كوكبيرن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاع النظام السعودي محمد بن سلمان هما “أخطر رجلين في العالم” بسبب مواقفهما المتهورة والعدائية وسياستهما القائمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وقال كوكبيرن في سياق مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.. إن “الكثير من المراقبين يرون أن ترامب هو أكثر الرجال خطورة على وجه الأرض وها هو يخطط لزيارة السعودية الأسبوع المقبل ليقضي ثلاثة أيام يلتقي خلالها بن سلمان الذي يليه مباشرة في قائمة أكثر الرجال تسببا في حالة عدم الاستقرار بالمنطقة”.

وأشار كوكبيرن إلى أن ابن سلمان “أظهر مرارا وتكرارا انعدام الحنكة السياسية والتهور خلال العامين ونصف العام اللذين مارس خلالهما السلطة في السعودية” موضحا أن ابن سلمان دفع باتجاه تدخل سعودي اكبر في الأزمة في سورية كما أنه عمل على تصعيد العدوان السعودي ضد اليمن.

ولفت كوكبيرن إلى ارتباط المصالح الأمريكية والسعودية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب وتواصل الدعم الأمريكي للعدوان السعودي على اليمن إضافة إلى استكمال سلسلة من صفقات الاسلحة الموردة لنظام بني سعود رغم الانتقادات والمطالبات الدولية بوقفها.

ويعتبر النظام السعودي والولايات المتحدة الداعمين الرئيسيين للتنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة عبر تقديمهما المال والسلاح للإرهابيين منذ سنوات طويلة وتوفيرهما غطاء سياسيا لهم وانشاء معسكرات لتدريبهم في تركيا والأردن وغيرهما.

ورغم الوعود التي اطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى والتركيز على محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي إلا أنه أمر بشن عدوان سافر على مطار الشعيرات بريف حمص فجر السابع من نيسان الماضي ما ادى الى ارتقاء عدد من الشهداء بينهم اطفال فيما يواصل ما يسمى “التحالف الدولي” الذي تقوده واشنطن بحجة مكافحة الإرهاب بارتكاب الجرائم في سورية والعراق.