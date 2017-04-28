ترامب يبتز النظام السعودي لدفع المزيد من الأموال لبلاده مقابل استمرارها بحمايته

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا النظام السعودي بدفع المزيد من الأموال مقابل ” الحماية ” التي تقدمها بلاده له .

وقال ترامب في تصريح لوكالة رويترز أمس إن واشنطن تخسر ” كما هائلا من المال للدفاع عن السعودية التي لا تدفع مقابلا عادلا لذلك” .

وكان ترامب اعتبر خلال حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض في عام 2016 أن السعودية ” لا تتحمل نصيبا عادلا من تكلفة مظلة الحماية الأمنية الأمريكية”.

ويقدم النظام السعودي الذي يرتبط بعلاقة تبعية للولايات المتحدة مبالغ طائلة مقابل صفقات سلاح يبرمها معها لاستمرار بقائه والتي ينفقها في عمليات قمعية ضد شعبه أو في تخريب دول الجوار خاصة العدوان الذي يقوده على الشعب اليمني وتغض واشنطن الطرف عنها إضافة إلى منحه الشركات الامريكية النصيب الأكبر للسيطرة على عمليات إنتاج الثروة النفطية الهائلة التي تملكها السعودية.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن ترامب سيوافق على صفقة سلاح للنظامين السعودي والبحريني أوقفها سلفه باراك اوباما في السابق .

وأشار ترامب رغم انتقاداته إلى عزمه زيارة السعودية في وقت لاحق مؤكدا أن إدارته تجري محادثات بشأن هذه الزيارة المحتملة في النصف الثاني من أيار المقبل .