ترامب يتلقى طرداً يشتبه في احتوائه على مادة سامة

وفقاً لشبكة فوكس نيوز الأمريكية أعلن جهاز الخدمة السرية التابع للحكومة الأمريكية أنه تلقى طردا يشتبه باحتوائه على مادة الريسين السامة موجها الى الرئيس دونالد ترامب.

ونقل المصدر عن الجهاز قوله: إن “الطرد لم يدخل البيت الأبيض أبدا فيما يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحليل وإجراء التحقيقات المناسبة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة”.

بدوره قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): إنه عثر على اثنين على الأقل من الطرود يشتبه في احتوائهما على مادة الريسين السامة، وأوضح المتحدث أنه تم إرسال طردين مشبوهين عليهما آثار من مادة الريسين السامة إلى البنتاغون وكانا موجهين إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس عمليات القوات البحرية الأمريكية الأميرال جون ريتشاردسون مشيرا إلى أن هذه الطرود لم تصل ابدا الى البنتاغون ولكن تم وضع علامة عليها في مبنى توصيل البريد المجاور.

وأثبتت نتائج التحليل المبدئية أن اثنين من طرود البريد المرسلة للوزارة أمس الأول إيجابية ويحملان مادة الريسين السامة وهو مركب عالي السمية ويمكن استخدامه في شكل مسحوق أو حبيبات أو رذاذ.