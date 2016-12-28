ترامب يتهم أوباما بعرقلة عملية انتقال السلطة

اتهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما بإطلاق تصريحات نارية ووضع عراقيل تعيق انتقال السلطة في البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله في تغريدة على تويتر .. “لقد بذلت اقصى ما بوسعي لتجاهل العراقيل العديدة والتصريحات النارية للرئيس أوباما وكنت اعتقد أن عملية الانتقال ستتم بسلاسة ولكن لا” دون أن يوضح طبيعة تلك العراقيل.

وكان أوباما أعرب خلال لقائه ترامب مؤخرا في البيت الأبيض عن أمله بانتقال هادىء للسلطة.

ويتسلم ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني القادم.