ترامب يتهم إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي

اكتفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتهام إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي وقرر فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

وحذر ترامب من أن بلاده قد تنسحب من الاتفاق بالكامل في نهاية المطاف وفي حال عدم تمكنها من التوصل إلى حل بالعمل مع الكونغرس وحلفائها فسوف تلغي هذا الاتفاق, زاعماً بأن هدفه من الخطوة هو “ضمان عدم حصول إيران أبدا على سلاح نووي”.

ومنح ترامب الكونغرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران رفعت بموجب الاتفاق.

كما امتنع ترامب عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية كما سربت مصادر مقربة منه قبل فترة واكتفى بفرض عقوبات عليه.

وقال ترامب: إن الحرس الثوري يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الايراني لتمويل الحرب والارهاب في الخارج” طالبا من وزارة الخزانة اتخاذ عقوبات أشد بحقه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم مرارا الاتفاق النووي وتحدث عن استحالة الالتزام به بشكله الحالي وهدد بالانسحاب منه في حال عدم تعديله رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي أكدا أكثر من مرة التزام إيران الكامل به.

وأشار البيت الأبيض وفق ما نقلت وكالات الأنباء اليوم أن إستراتيجية واشنطن الجديدة تهدف إلى”تفعيل الشراكة في الشرق الأوسط لمواجهة إيران”.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي أكدا أكثر من مرة التزام إيران الكامل بالاتفاق.