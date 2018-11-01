ترامب يتهم النظام السعودي بالخداع

رداً على سؤال الصحفيين، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتقد أن السعوديين خدعوه بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بل خدعوا أنفسهم، وقال: “لدينا حقائق وأمور كثيرة كنا نتابعها، وهم لم يخدعوني، بل ربما خدعوا أنفسهم. فسنرى كيف ستتطور الأمور”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح بأن لدى واشنطن أسئلة عديدة لا تزال دون أجوبة. وأضاف أن ما تطلبه الولايات المتحدة من السعودية وتركيا هو المساعدة في الوصول إلى الحقيقة.

وفي الوقت ذاته أكد أن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالسعودية منذ فترة طويلة.