ترامب يتوقع تزوير الانتخابات الامريكية لصالح كلينتون

شكك المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب مجددا بنزاهة الانتخابات الامريكية متوقعا تزويرها لصالح منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وانتقد ترامب بشدة سلوك وسائل اعلام امريكية بهذا الصدد مبديا شكوكا حيال كيفية حصول التصويت في الانتخابات.

و اظهرت استطلاعات للراي نشرتها وسائل اعلام مختلفة نتائج متناقضة ازاء شعبية كلا المرشحين ففي وقت بين فيه استطلاع نشرته قناة “ان بي سي” وصحيفة وول ستريت جورنال اليوم ان كلينتون تتقدم بفارق 11 نقطة على ترامب بحصولها على 48 بالمئة من اصوات الناخبين كشف استطلاع اخر اجرته قناة “اي بي سي” وصحيفة واشنطن بوست أن الفارق لا يتعدى اربع نقاط أى 47 بالمئة مقابل 43 بالمئة.

ولفت ترامب الى ان وسائل الاعلام تزور الانتخابات وان استطلاعات الرأي متقاربة .

واعتبر ترامب ان مسالة صحة الانتخابات مطروحة ايضا في العديد من مراكز الاقتراع.