ترامب يختار مستشاره الجديد للامن القومي

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب تعيين الجنرال هربيرت مكماستر مستشارا جديدا للامن القومي بدلا عن مايكل فلين الذي استقال الاسبوع الماضي.

وكان ماكماستر شارك في الحرب الامريكية على العراق عام 1991 وفي الحرب على أفغانستان بين العامين 2004 و2006.

يذكر ان البيت الابيض أعلن فى 14 شباط الجارى أن الرئيس الامريكي قبل استقالة مستشاره لشؤون الامن القومي مايكل فلين عين الجنرال جوزيف كيث كيلوج مستشارا بالوكالة.

وكانت صحيفة /واشنطن بوست/ أفادت بأن فلين بحث موضوع العقوبات الامريكية المفروضة ضد روسيا مع السفير الروسي في واشنطن كيسلياك فى كانون الاول الماضى على الرغم من نفى هذه الانباء من قبل ممثلي فريق ترامب.