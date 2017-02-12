ترامب يدافع عن طرد مهاجرين غير شرعيين

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عمليات طرد مهاجرين غير شرعيين تم تصنيفهم كمجرمين رغم الاحتجاجات الكبيرة ضد هذه الخطوة.

وقال ترامب على موقع تويتر: “إن قمع المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ليس سوى تنفيذ لوعدي خلال الحملة” مضيفا ان “أفرادا في عصابات ومهربي مخدرات واخرين يتم طردهم”.

وبين ستيفن ميلر مستشار ترامب ان العمليات التي نفذت الاسبوع الفائت أوسع نطاقا من تلك التي قامت بها إدارة باراك أوباما وقال لقناة فوكس ..”بناء على امر الرئيس نفذت عمليات لمراقبة الهجرة اكثر اتساعا وأكثر شدة وأكثر أهمية لطرد الأجانب من أصحاب السوابق”.

وكانت الشرطة الأمريكية أوقفت خلال الأيام الماضية مئات الأشخاص ممن لا يحملون أوراقا قانونية وخاصة في مدن لوس انجلوس ونيويورك وشيكاغو واوستن تمهيدا لطردهم خارج البلاد.

وطالب العديد من النواب الحكومة بأجوبة حول هذه الحملة مبدين مخاوفهم من أن تشمل مهاجرين لا سوابق لهم.