ترامب يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد طالبان ومن يدعمهم

أدان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الهجوم الإرهابي في كابول ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير حاسمة ضد طالبان وأولئك الذين يدعمونهم.

وصرح ترامب أنه يدين الهجوم الإرهابي الدنيء، الذي أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات من الأبرياء، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن أفغانستان خالية من الإرهابيين الذين يهددون الأمريكيين، وحلفائهم وجميع أولئك الذين لا يشاركون أيديولوجيتهم المنحرفة.

وأشار ترامب، إلى أن “صلابة” طالبان “يجب ألا تسود”، كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد طالبان وأولئك الذين يدعمونهم.