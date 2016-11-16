ترامب يرد على وسائل الإعلام.. اختيار حكومتي ومناصب أخرى يتم بتنظيم كبير

نفى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب معلومات نشرها عدد من وسائل الإعلام الأمريكية مفادها بأن مشاوراته الجارية بسرية تامة لرسم معالم إدارته تدور وسط الفوضى وتشهد مواجهات حادة.

وقال ترامب في حسابه على موقع تويتر.. “اختيار حكومتي ومناصب أخرى يتم بتنظيم كبير وأنا وحدي أعرف من يشارك في النهائي”.

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية ذكرت أن المشاورات تشهد مواجهات حادة بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنها تجري وسط الفوضى.

وكان ترامب فاز على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية ليكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة كما احتفظ الجمهوريون بالأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ.