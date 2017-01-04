ترامب يشكك مجددا باتهامات إدارة أوباما لروسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة

شكك الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مجددا في اتهامات أجهزة الاستخبارات الأميركية لروسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عبر قرصنة رسائل إلكترونية ومواقع الحزب الديمقراطي.

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع تويتر .. “إن جوليان أسانج قال ان أي مراهق في عمر الـ 14 عاما بإمكانه قرصنة بريد جون بوديستا.. لماذا كانت اللجنة الوطنية الديمقراطية مهملة لهذه الدرجة”.

وكان ترامب يشير إلى آلاف الرسائل الإلكترونية المقرصنة للجنة الوطنية الديمقراطية ولجون بوديستا رئيس حملة المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون والتي نشرها موقع ويكيليكس قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من تشرين الثاني الماضي.

وأضاف ترامب .. “إن شخصا ما اخترق اللجنة الوطنية الديمقراطية ولكن لماذا لم تكن لديها دفاعات ضد القرصنة كالتي لدى اللجنة الوطنية الجمهورية”.

وقال أسانج في مقابلة مع تلفزيون فوكس تي في وقت سابق .. “ان حساب بوديستا على بريد جيميل يمكن لمراهق عمره 14 عاما قرصنته” مؤكدا ان مصدر المادة المقرصنة لم يكن أي طرف مرتبط بالحكومة الروسية.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما فرض عقوبات جديدة على روسيا بزعم تدخلها في انتخابات الرئاسة التي أسفرت عن هزيمة كلينتون أمام منافسها ترامب الذي وصف مزاعم أوباما بالسخيفة مذكرا بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية أخطأت عندما قالت ان العراق يملك أسلحة دمار شامل وهي النتيجة التي أدت إلى غزو العراق.