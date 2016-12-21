ترامب يشن هجوماً على بيل كلينتون

هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بيل كلينتون في تغريدة عبر موقع “تويتر”، بعدما شكك الرئيس الأسبق في ذكائه.

وردا على سؤال عما إذا كان يرى ترامب ذكياً، قال كلينتون خلال نقاش داخل متجر كتب في ولاية نيويورك في بداية الشهر الحالي “إنه لا يعرف الكثير، يعرف شيئا واحدا هو كيف يجعل من الرجال البيض الغاضبين يصوتون له”.

وأدلى كلينتون بتلك التصريحات في الـ 10 من كانون الأول ، ونشرها رئيس تحرير صحيفة محلية، قبل أن تنشرها “بوليتيكو” يوم الإثنين، وفقا لـ”فرانس برس”.

وقال كلينتون أيضا إن ترامب اتصل به بعد الانتخابات وبدا ودودا بشكل غريب بعد حملة مريرة.

لكن ترامب رد الثلاثاء قائلا إن “بيل كلينتون ذكر أنني اتصلت به بعد الانتخابات. خطأ، هو من اتصل بي وهنأني بأسلوب لطيف جدا. إنه لا يعرف الكثير”.