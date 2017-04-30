ترامب يعتبر أول 100 يوم من حكمه «مثمرة جداً»

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الأيام المئة الأولى من حكمه كانت “مثمرة جداً” .

وتأتي تصريحات ترامب متناقضة مع الواقع حيث شهدت فترة رئاسته خلال المئة يوم الماضية نكسات عدة على الصعيد الداخلي أبرزها فشله في مسألة التأمين الصحي وتعليق القضاء لمرسومه المثير للجدل حيال الهجرة واعتبر معارضوه من الديمقراطيين أن سياساته كارثية وان فترة حكمه شهدت انعدام استقرار متزايدا وفشلا تشريعيا ووعودا لم تتحقق.

وقال ترامب قوله خلال تجمع لأنصاره في ولاية بنسيلفانيا بمناسبة مرور مئة يوم على تسلمه منصبه “أيامي المئة الأولى كانت مثيرة ومثمرة جدا”.