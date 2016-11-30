ترامب يعتزم التخلي عن مصالحه التجارية كلياً للتفرغ للرئاسة وإدارة البلاد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتخلى عن إدارة أعماله التجارية “كلياً” ليركز على مهام الرئاسة.

وغرّد ترامب على حسابه على موقع “تويتر” أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً “كبيراً” بهذا الشأن في 15 كانون أول المقبل في نيويورك بحضور عائلته.

وقال الملياردير قطب العقارات الذي يمتلك أنشطة تجارية حول العالم “سأتخلى عن أعمالي الكبيرة كلية حتى أركز بصورة كاملة على إدارة البلاد” مضيفاً أن “صياغة الأوراق القانونية التي تتضمن خروجه تماماً من العمليات التجارية جارية”. فالرئاسة “مهمة إلى حد كبير” على حدّ قوله.

ويواجه ترامب دعوات متزايدة للتخلي عن مصالحه التجارية قبل دخوله البيت الأبيض منعاً لتضارب المصالح.