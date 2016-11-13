ترامب يعد بطرد نحو ثلاثة ملايين مهاجر غير شرعي من الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه سينفذ وعده بطرد ملايين من المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة بعد تسلمه منصبه بشكل رسمي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “سي بي اس” التلفزيونية الأمريكية اليوم : “ما سنفعله هو أننا سنطرد المجرمين والذين يملكون سجلا إجرامياً وأفراد العصابات وتجار المخدرات وهم كثر مليونان على الأرجح أو حتى ثلاثة ملايين” مضيفا : “سنطردهم من البلاد أو سنودعهم السجن لكننا سنبعدهم عن بلادنا فهم هنا خلافا للقانون”.

يشار إلى أن ترامب الذي فاز على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية أكد خلال حملته الانتخابية أنه سيتصدى في حال فوزه بحزم لظاهرة الهجرة غير الشرعية في الولايات المتحدة.