ترامب يعقد اجتماعا مع رئيس كوريا الديمقراطية أواخر الجاري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن خططه لعقد الاجتماع الثاني مع رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون في فيتنام يومي الـ27 والـ28 من شباط الجاري.

وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر وفق ما ذكرت رويترز.. غادر من يمثلني للتو بيونغ يانغ بعد اجتماع مثمر واتفقوا على موعد القمة الثانية مع كيم جونغ أون وستعقد في هانوي بفيتنام يومي الـ27 والـ28 من شباط الجاري مضيفا.. بيونغ يانغ ستصبح تحت قيادة جونغ أون مركزا اقتصاديا رائعا.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الديمقراطية ستيفن بيغون عقد محادثات على مدى ثلاثة أيام في بيونغ يانغ للتحضير لاجتماع القمة مشيرة إلى أن بيغون اتفق مع نظيره كيم هيوك تشول على الاجتماع مرة أخرى قبل القمة.

وكان الرئيسان ترامب وجونغ اون اختتما في حزيران الماضي لقاء القمة بينهما في فندق كابيلا داخل جزيرة سينتوس بسنغافورة وعقدا اجتماعين احدهما موسع بحضور وفدي البلدين وآخر مغلق ثنائي دام لـ45 دقيقة بحضور مترجمين.

ويشير مراقبون إلى أن واشنطن لا تلتزم بتعهداتها وخير دليل على ذلك هو انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني الذي أثار انتقادات واسعة حول العالم وسحب ترامب التأييد للبيان الختامي لقمة مجموعة السبع في كندا الذي أثار استهجان أغلبية حلفاء واشنطن المشاركين بالقمة.