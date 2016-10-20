ترامب يفضح أسرار كلينتون السياسية والمالية

فضح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أسرار منافسته هيلاري كلينتون.

وقال ترامب في المناظرة الثالثة والأخيرة مع هيلاري كلينتون إن هيلاري تتناول مستحضرات خاصة لكي تبدو للناخبين ممتلئة بالحيوية والنشاط. وذكر ترامب أن هيلاري بدت في المناظرة السابقة نشطة وكأنها محقونة بمنشطات.

إلا أن مظهرها تغير في نهاية المناظرة، وتمكنت بصعوبة من الوصول إلى سيارتها من خلال الاعتماد على الذات. وقد تم تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لصالح هيلاري كلينتون، واتهم ترامب “وسائل الإعلام غير النزيهة التي تدعم هيلاري غير النزيهة” بتزوير الانتخابات القادمة.

وعن أسرار السياسة الخارجية التي انتهجتها الولايات المتحدة، حينما كانت هيلاري وزيرة الخارجية، قال ترامب إن تلك السياسة أدت إلى إنشاء تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكشف ترامب منافسته على الحصول على المال من السعودية وقطر، مشيرا إلى أنها تجاهر بحقوق المرأة، إلا أنها تسلمت مبلغ 25 مليار دولار من السعودية وقطر والبلدان الأخرى التي “لا تعتبر المرأة فيها إنسانا”.

وحسب ترامب، فإن جيش الولايات المتحدة يقوم بعملية تحرير مدينة الموصل العراقية من تنظيم “داعش” الإرهابي لأجل دعم حملة هيلاري الانتخابية.