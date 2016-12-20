ترامب يفوز بغالبية أصوات الهيئة الناخبة

فاز دونالد ترامب بأصوات أغلبية أعضاء الهيئة الناخبة الأميركية لينتخب بذلك رسميا رئيسا للولايات المتحدة كما كان متوقعا.

وأجرت وسائل الاعلام الاميركية الليلة الماضية، تعداداً جاء فيه “إن أكثرية الـ 270 صوتا من اصوات كبار الناخبين تأمنت لترامب قرابة بعد ظهر أمس”.

وكان أعضاء الهيئة الناخبة الاميركية البالغ عددهم 538 عضوا بدؤوا التصويت في ولاياتهم لانتخاب رئيس للولايات المتحدة في اجراء يعتبر في العادة شكليا لكنه ارتدى أهمية استثنائية هذه المرة بعدما تعالت أصوات تدعو الهيئة الناخبة لمنع ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض.