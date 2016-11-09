ترامب يقلص احتمال رفع أسعار الفائدة بنسبة 50%

قلص التجار من رهاناتهم حول تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية العالمية، الأربعاء تشرين الثاني، أن احتمال رفع معدلات الاحتياطي الفيدرالي، خلال كانون الأول المقبل، تقلص بنسبة 50% بعد دخول ترامب إلى البيض الأبيض.

وانتقد ترامب، في وقت سابق، سياسة جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي “المصرف المركزي الأمريكي”، وعدد من زعماء الكونغرس. إلا أنه وعد بإعادة كتابة السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة.

ففي وقت سابق، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.