ترامب ينتقد القضاء الفيدرالي الأمريكي ويصفه بالمسيس

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم القضاء الفيدرالي في الولايات المتحدة ووصفه بأنه “مسيس جدا”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله في اجتماع لمسؤولي تطبيق القانون في الولايات المتحدة ..”أعتقد ان الامن في خطر اليوم ويبدو أن المحاكم مسيسة جدا”.

وكانت محكمة فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية رفضت مؤخرا طلب الاستئناف الذي تقدمت به وزارة العدل الامريكية لإعادة العمل بشكل فوري بالقرار الذي أصدره ترامب حول منع مواطنى سبع دول من الشرق الأوسط من دخول الولايات المتحدة كما أصدر القاضي الفيدرالي فى مدينة سياتل جيمس روبارت قرارا يقضى بالتعليق المؤقت لقرار ترامب.