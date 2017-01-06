ترامب يهدد شركة تويوتا موتور

هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، شركة تويوتا موتور، مهدداً بفرض رسوم مرتفعة على شركة صناعة السيارات اليابانية إذا قامت بتصنيع سيارات كورولا للسوق الأمريكية في مصنع بالمكسيك.

وقال ترامب في تدوينة على تويتر: “تويوتا موتور قالت إنها ستبني مصنعاً جديداً في باخا بالمكسيك لتصنيع سيارات كورولا للتصدير إلى الولايات المتحدة. على جثتي! ابنوا المصنع في الولايات المتحدة أو ادفعوا ضريبة حدود كبيرة”.

وأصدرت تويوتا بياناً يقول إن مصنعها الجديد في المكسيك لن يخفض الوظائف الأمريكية وإنها “تتطلع إلى التعاون مع إدارة ترامب للعمل بما يخدم بشكل أفضل مصالح المستهلكين وصناعة السيارات”.

وكانت تويوتا أعلنت في نيسان 2015 خطتها لبناء المصنع المكسيكي.