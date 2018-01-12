ترامب يوافق على تجميد الحظر ضد إيران بخصوص الاتفاق النووي

أعلن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق “ولآخر مرة” على تمديد تجميد الحظر ضد إيران في إطار الاتفاق النووي.

ونقلت “أ ف ب” عن مسؤول أمريكي رفيع لم تذكر اسمه قوله أنه “بحلول الموعد النهائي المقبل لتعليق العقوبات في غضون 120 يوماً يعتزم ترامب العمل مع شركائنا الأوروبيين على اتفاق متابعة لتشديد بنود النص الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع طهران وغيرها من القوى الكبرى”.

وكان كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي استبقوا جلسة الكونغرس الامريكي لمناقشة الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد بدعوة واشنطن إلى الالتزام الكامل بالاتفاق مؤكدين رفضهم أي محاولة أمريكية للاخلال بالاتفاق بعد تهديد ترامب بانسحاب بلاده منه.