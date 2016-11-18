ترامب يوزع المناصب الوزارية والمخابراتية

قرر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن يعهد بوزارة العدل إلى السناتور جيف سيشنز.

وذكرت وكالة فرانس برس أن سيشنز البالغ من العمر 69 عاما مؤيد لسياسة الحزم الشديد فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر إسناد منصب مستشار الأمن القومي إلى الجنرال المتقاعد مايكل فلين 58 عاما الذي ترأس جهاز الاستخبارات العسكرية بين عامي 2012 و2014.

وأعلن ترامب أن وكالة الاستخبارات المركزية سي آي ايه ستكون بقيادة مايك بومبيو 52 عاما عضو مجلس النواب عن ولاية كنساس وكان تم انتخابه تزامنا مع وصول حزب “الشاي” الجناح المحافظ المتشدد في الحزب الجمهوري إلى الكونغرس.

كما قرر ترامب أيضا أن يعهد منصب كبير موظفي البيت الأبيض إلى رينس بريبوس الرئيس الحالي للحزب الجمهوري وهو شخصية وصفت بأنها “أكثر توافقية” إضافة إلى إسناد منصب رئيس المستشارين الاستراتيجيين في البيت الأبيض إلى ستيف بانون رئيس موقع بريتبارت اليميني.