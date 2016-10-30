تربية الحسكة تحتفي بيوم البيئة بزراعة الأشجار في “العروبة” بالقامشلي

احتفاء بيوم البيئة العالمي قامت مديريتا التربية بالحسكة والبيئة بزراعة الأشجار في ثانوية العروبة للمتفوقين بمدينة القامشلي، بهدف إرسال رسالة تنشد المحبة والجمال للوطن عامةً ولدور التربية خاصة.

هذا ما بيّنته مديرة تربية الحسكةالآنسة إلهام صورخان، مضيفة: الاحتفال بهذا اليوم والمساهمة مع الطلبة ويد بيد بزراعة الأشجار هو تشجيع وحافز للحفاظ عليها، والمساهمة والحافز لزراعتها، كلّ بدوره في منزله ومدرسته وحيّه، لأنها تضفي النقاء وتنثر السلام، وتعطي جمالاً وخضاراً على كل أرجاء المدينة، والوطن بحاجة لمثل هذه المبادرات لأنه بحاجة لإضفاء الجمال على ما فعله الإرهاب.

من جهة أخرى قامت مديرة التربية بزيارة ميدانية على عدد من مدارس مدينة القامشلي للحلقة الأولى، بهدف الاطلاع على واقع التلاميذ ومدى حاجة المدارس من لوازم واحتياجات، إلى جانب الوقوف عند مطالب الكادرين الإداري والتدريسي.

البعث ميديا- القامشلي: عبد العظيم العبد الله