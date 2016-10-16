تربية الحسكة تقيم دورة تدريبية حول التعلم النشط للمدرسين

تركزت الدورة التدريبية التي أقامتها مديرية التربية في الحسكة اليوم حول التعلم النشط للمدرسين والمعلمين ومديرى المدارس، وذلك في مدرسة “أبى ذر الغفارى” بمدينة الحسكة.

وقال رئيس دائرة التخطيط والاحصاء في المديرية دحام الفياض أن فعاليات الدورة تركز على تحقيق التنوع في الانشطة التعليمية ودعم الثقة بالنفس لدى المتعلمين واكسابهم مهارات التفكير العليا.

وأضاف الفياض انه من المقرر أن يتم تنفيذ 20 دورة تدريبية مماثلة خلال العام الدراسى الحالى ليصل مجموع المشاركين فيها الى 600 من المعلمين والمدرسين ومديرى المدارس على مستوى المحافظة، وذلك بهدف تمكينهم من التعرف على الطرائق والوسائل الحديثة فى التعليم.

من ناحية ثانية اختتمت مديرية التربية فى الحسكة اليوم تنفيذ فعاليات ورشة العمل حول ادارة نظام التعليم الوطني من خلال نظام ادارة المعلومات التربوية والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام للعاملين فى دائرة التخطيط والاحصاء بالمديرية والمجمعات التربوية على مستوى المحافظة.