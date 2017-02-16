تربية النحل والاستفادة من منتجاته فى ندوة بغرفة زراعة حمص

تناولت الندوة العلمية التى أقامتها غرفة زراعة حمص ونقابة المهندسين الزراعيين بعنوان /تربية النحل والاستفادة من منتجاته/ الاستخدامات الطبية لمنتجات النحل ومشاكل استخدامها فى تشخيص الامراض .

ودعا مدير مشروع تطوير الرى الحديث المهندس فارس مختار موصلى الى الالتزام بالبرنامج الدوائى لاستخدام العسل الطبى بينما لفت العضو فى اتحاد النحالين عبد المتين أحمد عبد المنعم الى ضرورة الاهتمام بالنحل من خلال رعايته وحمايته وتدفئته وتقليل الاطارات الشمعية وتغذيته فى فترة الخريف والشتاء.

من جهته تحدث رئيس قسم البساتين فى كلية الزراعة بجامعة البعث الدكتورمحمد نبيل الايوبى عن مهام النحال والمتمثلة بفحص طوائف النحل والتأكد من وجود الملكة وسلامتها ومن وجود الغذاء الكافى وتنظيف الخلية وعدم وجود مظاهر مرضية ومن سلامة الخلية .

وأشار رئيس غرفة زراعة حمص أحمد كاس العلى الى المنحة التى قدمت العام الماضى للنحالين المتضررين فى قرى المحافظة .

حضر الندوة فعاليات اجتماعية وممثلون عن برنامج الغذاء العالمى وحشد من المهندسين الزراعيين فى حمص ومربى النحل والطلبة الاوائل فى الثانوية الزراعية بحمص.