تربية درعا تطلق الحملة التعريفية للمنهاج «ب» لتشجيع العودة الى المدارس

أطلقت مديرية التربية في درعا اليوم الحملة التعريفية والتطبيقية للمنهاج “ب” الهادف إلى إعادة الطلبة والتلاميذ المتسربين من المدارس، وتمكينهم من متابعة تحصيلهم العلمي وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” ودائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

وتتضمن الحملة التي تأتي تحت شعار “عامين بعام والتعليم تمام” وتستمر 40 يوما بمشاركة 60 متطوعا ومتطوعة محاضرات تعريفية للمتطوعين بالمنهاج “ب”، وكيفية تدريسه وطرق التعاطي مع المتسربين من المدارس ومن ثم تطبيق المنهاج في مختلف مناطق درعا، مع التركيز على المناطق التي توجد فيها مؤشرات على نسب تسرب كبيرة بين أبنائها من المرحلة العمرية، التي تبدأ من سن 8 سنوات وتنتهي في سن 15 سنة.

وبين رئيس دائرة التخطيط والإحصاء في تربية درعا نايف الشرع ان الهدف من الحملة هو الوصول إلى ألف طفل لهذا العام وسيتم تأمين كل المستلزمات لنجاحها من خلال إحداث شعب صفية حسب مناطق انتشار المتسربين وليس تبعا للتوزع الجغرافي للمدارس، وتأمين الكادر التدريسي لهذه الشعب والكتب المدرسية بالتعاون مع “اليونيسيف” ودائرة العلاقات المسكونية مشيرا إلى ان المنهاج “ب” قسم إلى أربعة مستويات، بحيث يغطي كل السنوات الدراسية للتعليم الأساسي وسيتم تدريس الأطفال منهاجا مكثفا لكل عامين دراسيين متتاليين بعام واحد.