تربية ريف دمشق: تدريب 4700 معلم على المناهج الجديدة

أقامت مديرية التربية في محافظة ريف دمشق وضمن خطة وزارة التربية في تأهيل وتدريب الكادر التعليمي والتدريسي على المناهج المطورة للعام ٢٠١٨، ولاسيما للصفوف الثاني والخامس والثامن والحادي عشر، دورات تدريبية مركزية للمدربين خلال شهر حزيران.

وبين مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أن الدورات الميدانية في المحافظة بدأت منذ الأول من شهر تموز وتنتهي اليوم، وهي الفترة التدريبية الرابعة، مشيراً إلى أن الدورات المنفذة تهدف إلى تأهيل المعلمين لتنفيذ المناهج المطورة وفق الاستراتيجيات الحديثة، ومدخل المعايير، ودمج العمليات بالمحتوى، وربط التعلم بالواقع، وبناء القدرات والمهارات للمتعلمين موضحاً أن عدد المراكز التدريبية في محافظة ريف دمشق وصل إلى سبعين مركزاً، حيث تضمنت هذه المراكز ٢١٣ قاعة تدريبية، و أن عدد المستفيدين من التدريب وصل إلى ٤٧٠٠ متدرب من مدرسين، ومدرسين مساعدين ومعلمين.‏

كما أكد أنه تم تجهيز المراكز التدريبية بجميع التجهيزات اللازمة، وذلك لحسن سير العملية التدريبية، من حيث القرطاسية، وأجهزة العرض، ومختلف التجهيزات المطلوبة، مشيراً إلى أن الدورات مستمرة حتى ١٦ من شهر آب القادم.‏