ترحيب أردني بإعادة فتح معبر نصيب

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة ترحيب المجلس بإعادة فتح معبر نصيب جابر الحدودي بين سورية والأردن أمام حركة المسافرين والشاحنات.

وقال الطراونة في تصريح صحفي اليوم نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا إن “فتح المعبر من شأنه إنعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين وفتح الآفاق أمام حركة تجارة واعدة مع العديد من الدول” مؤكدا أن تسهيل حركة النقل والتجارة بين الجانبين سينعكس إيجاباً عليهما ويصب في مصلحة شعبيهما.

وأشار الطراونة إلى روابط الأخوة التاريخية التي تجمع الشعبين الأردني والسوري وقال إن “الأردن طالما نظر إلى سورية كعمق عربي أصيل” مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها يحفظ أمن سورية واستقرارها وشعبها ووحدة أراضيها.

وكان معبر نصيب جابر الحدودي مع الأردن افتتح صباح أمس حيث بدأت على الفور حركة عبور السيارات والأشخاص بين البلدين منهيا بذلك فترة إغلاق استمرت نحو ثلاث سنوات نتيجة سيطرة التنظيمات الإرهابية على المعبر.