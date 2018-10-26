ترحيب يمني بالوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب

رحّب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ في صنعاء هشام شرف عبد الله بالوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب في اليمن، وأكد أن اليمنيين مستعدون للجلوس معاً بهدف التوصّل إلى حل ينهي الأزمة، مشيراً الى أن العدوان السعودي أضر بالبلاد بشكلٍ كبير، ولا سيما على صعيد إفقار الشعب وتجويعه.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد كشف أن باكستان قبلت بدور في إنهاء الوضع القائم في اليمن، مؤكداً أن حكومته ستكشف تفاصيل هذا الدور الذي تمّ الاتفاق عليه، وأضاف: “نسعى جاهدين للعمل كوسيط لحل أزمة اليمن”، لافتاً إلى أنه سيسعى إلى توحيد صف الدول الإسلامية، فضلاً عن لعب دور “الوسيط” في حل نزاعاتها.

يذكر أن خان قد كشف في لقاء مؤخراً أن إسلام أباد ستلعب دوراً في حل الأزمة اليمنية، إذا طلب منها ذلك، فضلاً عن “جهد أساسي لتقريب وجهات النظر في الشرق الأوسط المتصارع”.

ميدانياً، قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي، وأصيب آخرون خلال استهداف مدفعية الجيش اليمني تجمعاتهم في إحدى الجبهات بمحافظة تعز، وقال مصدر عسكري: “قتل وأصيب عدد من المرتزقة، إضافة إلى تدمير رشاش بقصف مدفعي استهدف تجمعاً لهم في جبهة صالة”. وفي نجران دمّر الجيش واللجان الشعبية طاقماً عسكرياً سعودياً، كما دكّت المدفعية تجمعات المرتزقة قبالة منفذ علب بعسير محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

في غضون ذلك واصل العدوان السعودي شن غاراته على المحافظات اليمنية مستهدفاً قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى إصابة يمني بجروح وإلحاق أضرار مادية في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين.

وشن طيران العدوان السعودي ثلاث غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وكان 20 يمنياً استشهدوا، وأصيب 10 آخرون جراء مجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي الأربعاء باستهدافه مغسلاً للخضراوات في بيت الفقيه بمحافظة الحديدة غرب اليمن.