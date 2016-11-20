ترخيص «7» منشآت صناعية جديدة بدرعا برأسمال «600» مليون ليرة

وبين مدير الصناعة المهندس عبد الوحيد العوض أن المنشآت المرخصة تتوزع على منشاة هندسية لصناعة التلفزيونات والمراوح الكهربائية المنزلية وغذائية لصناعة الألبان والأجبان، وخمس منشآت كيميائية منها منشأتان لتجديد البلاستيك ومثلها لأكياس النايلون والرولات الزراعية، وواحدة لصناعة الأدوات المنزلية البلاستيكية وتيب الكهرباء موضحا أن المنشآت تتوضع في منطقة الصنمين وعالقين وكمونة.

وأضاف العوض إن انتعاش الواقع الصناعي في درعا للتسهيلات الممنوحة أمام المستثمرين وخاصة في مجال المحروقات اللازمة للعمل الصناعي والحرفي مبينا أن كمية المحروقات الممنوحة للمنشات حاليا تصل إلى 60 بالمئة من احتياج المنشأة.