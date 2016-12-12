تركيا:حملة اعتقالات جديدة بعد تفجير اسطنبول

لم تكد تخمد نار الانقلاب الذي حدث في تركيا تموز الماضي وما تبعه من حملات اعتقال عشوائية وإقالة الآلاف من أعمالهم، حتى عادت موجة اعتقالات جديدة..هذه المرة نتيجة التفجير الذي وقع يوم السبت قرب ملعب بشيكتاش، حيث اعتقلت السلطات التركية أكثر من مئة عضو في حزب الشعوب الديمقراطي، كما استهدفت الاعتقالات مسؤولين من حزب الشعوب الديمقراطي أبرز الأحزاب المناصرة للقضية الكردية في تركيا. هذا وكانت مجموعة “صقور حرية كردستان” القريبة من “حزب العمال الكردستاني” قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجير الذي راح ضحيته 38 شخصا بينهم 30 شرطيا.