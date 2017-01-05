تركيا.. إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في أزمير

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح اليوم جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى محكمة في مدينة أزمير غرب تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية “أن العديد من سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار أمام مدخل القضاة وممثلي النيابة” في المدينة الواقعة على بحر ايجه.

بدورها أشارت مصادر تركية إلى أن اشتباكا بالرصاص وقع بالتزامن مع الانفجار وأن الشرطة التركية قتلت مسلحين اثنين.

وأصيب أمس عدد من الأشخاص بجروح في هجوم استهدف مطعم عثمان يلماز في منطقة الفاتح وسط مدينة اسطنبول التركية.

ويأتي تفجير اليوم في أزمير بعد أيام قليلة من الهجوم الذى استهدف ملهى ليليا باسطنبول فى رأس السنة أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل وإصابة آخرين بجروح.