تركيا.. انفجار سيارة مفخخة ومقتل عناصر شرطة وإصابة أخرين

قتل اثنان من عناصر الشرطة التركية وأصيب 19 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت عربة للشرطة بمحافظة بينكل شرق تركيا اليوم.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية تركية قولها .. إن “السيارة انفجرت قرب مكتب حاكم اقليم بينكل ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 19 شخصاً بينهم خمسة من رجال الشرطة”.

من جانبها ذكرت وسائل اعلام تركية إن “مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني حاولوا الليلة الماضية قبل ساعات من انفجار السيارة المفخخة الهجوم على منزل حاكم الإقليم مستخدمين بنادق وقذائف صاروخية لكنهم لاذوا بالفرار عندما بدأت الشرطة الرد على النيران”.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار نتيجة لسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الداعمة للإرهاب والقائمة على التدخل في شؤون الدول الاخرى إضافة إلى الحملة القمعية المتواصلة التي يشنها على محافظات جنوب شرق تركيا وعلى الأحزاب ووسائل الاعلام المعارضة له.

وكانت القنصلية الأمريكية في مدينة اسطنبول حذرت في وقت سابق الرعايا الأمريكيين من احتمال وقوع هجمات في المدينة.