تركيا.. 18 شخصا قتليلا حصيلة تفجير سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة

ارتفع عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا اليوم إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة في منطقة شمدينلي بمحافظة هكاري جنوب شرق تركيا إلى إلى 18 شخصا على الأقل وفق ما أعلنت وسائل إعلام تركية.

وذكرت وكالة أنباء دوغان التركية “إن سيارة مفخخة انفجرت قرب مركز شرطة دوراك فى شمدينلى التابعة لإقليم هكارى ما أسفر عن مقتل ثمانية جنود وإصابة خمسة آخرين بجروح”.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان على محافظات جنوب شرق البلاد والعمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك ووسائل الإعلام الرافضة لسياساته، إضافة إلى دعمه الإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.