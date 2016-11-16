تركيا.. سلطات النظام تعتقل رؤساء بلديات وعدداً من الناشطين

اعتقل النظام التركي رؤساء بلديتي تونجلي وسييرت في إطار حملة القمع الممنهجة التي يشنها ضد المؤسسات المدنية والعسكرية والإدارية والأفراد في تركيا.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن قوات الشرطة داهمت صباح اليوم مقر بلدية سييرت وقامت بتفتيشه ومصادرة محتوياته واعتقال رئيس البلدية تونجر باكير خان بعد تفتيش منزله.

واوقفت الشرطة التركية الرئيسين المشاركين لبلدية تونجلي محمد علي بول ونور حياة ألتوم بعد تفتيش منزليهما إضافة إلى توقيف رئيس فرع حزب العمل في تونجلي مصطفى طاش قلعة.

من جانبها ذكرت صحيفة إفرنسل أن الشرطة أوقفت رئيس فرع حزب الشعوب الديمقراطي في تونجلي اسلان تشاغ وعضو مجلس الحزب علي أكبر كايا ورئيسة فرع اتحاد نقابات العمال الثوريين شكران يلماز إضافة إلى 5 آخرين لافتة إلى إصدار مذكرات توقيف بحق 16 آخرين وذلك بسبب البيان الصحفي الذي تم إلقائه عقب اعتقال الرئيسين المشاركين لبلدية ديار بكر الكبرى.

وتشن سلطات النظام التركي حملة اعتقالات كبيرة منذ محاولة الانقلاب منتصف تموز الماضي طالت عشرات الآلاف من الأتراك على مختلف مستوياتهم الفكرية والإدارية ولم توفر المؤسسات المدنية والعسكرية وكل من يخالف أو يعارض إجراءات رئيس النظام رجب أردوغان.