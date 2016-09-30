لقي 10 جنود اتراك مصرعهم واصيب 7 اخرون بجروح بهجومين نسبا الى حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد.
و قتل 6 جنود اتراك في منطقة اولوديري في محافظة شيرناك واصيب سابع بجروح في تبادل لاطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني قرب نقطة مراقبة على مشارف سجن.
وفي منطقة شيرناك قتل 4 جنود اتراك واصيب 6 آخرون بجروح في هجوم نسب ايضا لحزب العمال الكردستاني في منطقة ماردين غرب شيرناك.
وقالت وسائل اعلام محلية إن الهجوم هو عبارة عن عبوة ناسفة زرعت على الطريق السريع.
تركيا.. مصرع واصابة 17 جندياً جنوب شرق البلاد
لقي 10 جنود اتراك مصرعهم واصيب 7 اخرون بجروح بهجومين نسبا الى حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد.