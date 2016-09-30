تركيا.. مصرع واصابة 17 جندياً جنوب شرق البلاد

لقي 10 جنود اتراك مصرعهم واصيب 7 اخرون بجروح بهجومين نسبا الى حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد.

و قتل 6 جنود اتراك في منطقة اولوديري في محافظة شيرناك واصيب سابع بجروح في تبادل لاطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني قرب نقطة مراقبة على مشارف سجن.

وفي منطقة شيرناك قتل 4 جنود اتراك واصيب 6 آخرون بجروح في هجوم نسب ايضا لحزب العمال الكردستاني في منطقة ماردين غرب شيرناك.

وقالت وسائل اعلام محلية إن الهجوم هو عبارة عن عبوة ناسفة زرعت على الطريق السريع.