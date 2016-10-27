تركيا.. مقتل 5 عناصر شرطة باشتباكات جنوب البلاد

قتل خمسة من رجال أمن النظام التركي في اشتباكات متفرقة جنوب شرق تركيا أعقبت اعتقال اثنين من المسؤولين المحليين.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية قولها إن جنديين قتلا في اشتباك قرب بلدة هاني الواقعة على مشارف ديار بكر كبرى مدن جنوب شرق تركيا كما قتل جندي ثالث في إطلاق نار قرب جوكورجا عند الحدود العراقية فيما قتل جندي رابع بانفجار عبوة ناسفة في بيجول شمال ديار بكر وأخر في باتمان شرق البلاد.

وأثار اعتقال جوتلان كيساناك رئيسة بلدية ديار بكر والرئيس المشارك معها فرات انلي الثلاثاء الماضي بزعم وجود صلات تربطهما بالارهاب المزيد من السخط والغضب الشعبي.