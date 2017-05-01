تركيا.. مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في عيد العمال

أفادت وكالة فرانس برس بأن الشرطة التركية واجهت بالغاز المسيل للدموع متظاهرين في ساحة تقسيم بمدينة اسطنبول، مضيفة أن المواجهات اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين خلال مسيرات نُظمت اليوم إحياء لعيد العمال العالمي.

واعتقلت الشرطة التركية امرأتين دخلتا إلى ساحة ميدان تقسيم باسطنبول رغم الإجراءات الأمنية المكثفة، ورفعتا لافتتين، حسبما ذكرت صحيفة “حرييت” التركية.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قد أعلن في وقت سابق أن احتفالات الأول من أيار لن تقام في ساحة تقسيم باسطنبول.