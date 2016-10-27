تركيب لوحات مكثفات أرضية ومحولات كهربائية في المشرفة بحمص

ضمن خطة تحسين الواقع الكهربائي في المحافظة، قامت شركة كهرباء حمص بتركيب ‏خمس لوحات مكثفات أرضية وأربع محولات مع تحسين أربعة مراكز تحويل هوائية في بلدة المشرفة ‏بكلفة تقدر بنحو 25 مليون ليرة.

وأوضح مدير الشركة المهندس مصلح الحسن أن المحولات ستسهم في تحسين الاستطاعة والتوتر والتقليل من زمن الانقطاعات في البلدة وبالتالي زيادة وثوقية الشبكة، مشيرا إلى أن ورشات الشركة قامت مؤخرا بتغذية التوسع الجنوبي والشمالي من ‏ضاحية الأسد الواقعة على طريق دمشق بالطاقة الكهربائية، حيث تم مد كابلات توتر منخفض ‏ومتوسط ونصب برج تحويل بكلفة تقديرية تبلغ 19 مليون ليرة.‏