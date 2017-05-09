تركيب واستبدال وإضافة 30 محولة كهربائية في مصياف بحماة

نفذت الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة أعمال استبدال وتركيب وإضافة 30 محولة كهربائية في منطقة مصياف بهدف الحفاظ على جاهزية الشبكة والتغذية الكهربائية وتحسين الاستطاعة.

وأوضح مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي ان الورشات ومنذ بداية الشهر الحالي قامت بإنشاء 6 مراكز تحويل منها اثنان في بلدتي بعرين وجبيتا والبقية في مدينتي وادي العيون ومصياف فضلا عن تكبير استطاعة 24 محولة باستطاعات مختلفة لتحسين واقع الكهرباء في منطقة مصياف والتخفيف من الحمولات على الشبكات والضغط على مراكز التحويل.

ولفت الرعيدي إلى أن الورشات قامت أيضا باستبدال 8500 متر من شبكات التوتر المنخفض في مختلف المواقع بمنطقة مصياف لمعالجة ضعف التوتر واستبدال أمراس هوائية بطول 350 مترا إضافة إلى استبدال 1000 متر من تلك الأمراس في منطقة وادي العيون.

وكانت الورشات الفنية التابعة لشركة كهرباء حماة استبدلت خلال الأسبوعين الماضيين 14 محولة كهربائية متضررة جراء الاعتداءات الإرهابية على قرى وبلدات المجدل ومعرزاف وأرزة وخطاب والشيحة وشيزر وطيبة الإمام وبريديج وزور بلحسين في ريف المحافظة.