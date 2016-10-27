تركيب وصيانة خطوط الهاتف في عدد من قرى القنيطرة

أنجزت اتصالات القنيطرة كل أعمال الصيانة والإصلاح للشبكات الفرعية الهوائية في قرى ايوبا وماعص ونبع الفوار وجبا وفي مدينة البعث.

وأوضح مدير فرع اتصالات القنيطرة المهندس سليمان محمد أن الشركة نفذت معظم الأعمال المدرجة ضمن خطة العام الجاري، ومنها تركيب وحدة نفاذ ضوئية في قرية جبا ونسبة التنفيذ بلغت أكثر من 75بالمئة، إضافة إلى تركيب نحو 250 بوابة انترنت في مركز اتصالات البعث، وتوسيع الشبكة الرئيسية في مركز الشركة، حيث بلغت نسب التنفيذ نحو 75 بالمئة، لافتا إلى الانتهاء من تركيب 80 خطا هاتفيا ثابتا خلال شهري أيلول وتشرين الأول من العام الجاري.

ولفت مدير الشركة الى وجود خطة لتركيب نحو 500 بوابة انترنت خلال الفترة القادمة، والبدء بمشروع برج اتصالات في قرية حضر بداية شهر تشرين الثاني القادم.