“ترميناتور” تظهر في سورية

ظهرت آلية مدرعة مقاتلة غير مألوفة في صور التقطت أثناء زيارة الرئيس بشار الأسد لقاعدة حميميم العسكرية يوم الاثنين.

واسترعى ظهور الآلية العسكرية المعروفة باسم “ترميناتور” في الصور التي التقطت أثناء تلك الزيارة اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم تُشاهد آليات من هذا النوع في سورية من قبل.

وتشبه آلية “ترميناتور” دبابة “تي-72″، ولكنها أقوى منها تسليحاً، وتتلخص وظيفتها في مساندة دبابات القوات الصديقة في ساحة القتال وتدمير دبابات العدو بقصفها بالقذائف والصواريخ.

يذكر أن الصواريخ التي تحملها دبابة “ترميناتور” تقدر على ضرب الدبابات والآليات المدرعة الأخرى على بعد 6 كيلومترات.

شيعي وافتخر